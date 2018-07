Vorarlberg: Polizei bittet nach Sachbeschädigung um Hinweise

Die Polizei sucht nach mehreren Sachbeschädigungen in Hohenems Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 10. Juli von 20.30 Uhr bis Mittwoch, 11. Juli, 6 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft den Lieferanteneingang sowie zwei Fenster eines Lebensmittelgeschäftes in der Hohenemser Nibelungenstraße mit Graffitis. Außerdem wurde der Lagereingang einer Bäckerei in der Rudolf-von-Ems-Straße besprüht. Am Freitag wurden Graffitis an der Volksschule Herrenried und dem Sonderpädagogischen Zentrum gemeldet.