Vorarlberg: Gemeindezentrum in Lech wird verkleinert

Das neue Lecher Gemeindezentrum ist zwar schon im Bau, wird aber kleiner gebaut als ursprünglich geplant.

In der Gemeindevertretungssitzung am Dienstagabend in Lech wurde nochmals über das in Bau befindliche Gemeindezentrum diskutiert, wie VN.at berichtet. Mit 10 zu 8 Stimmen wurde für die Variante mit reduzierter Gebäudehöhe und Neustrukturierung der Dachflächen abgestimmt. "Konkret heißt das, dass das Kulturgebäude um drei bis 3,5 Meter kleiner wird. Das Verwaltungsgebäude soll um bis zu 1,5 Meter verkleinert werden", sagt Bürgermeister Stefan Jochum gegenüber den VN.