Vorarlberg: Gemeindeinformatik GmbH gibt neue Ergebnisse im Betrugsfall bekannt

In 20 Jahren wurden 3,1 Millionen Euro veruntreut. Wie hoch der Schaden über den Zeitraum für die einzelnen Gemeinden ist, wird derzeit noch erhoben. Das Unternehmen will Schadenersatzansprüche sicherstellen und prüft Haftungen.

Kriminelle Betrügereien schon seit 1999

Die Ermittlungen im Betrugsfall haben durch die Ausweitung auf 20 Jahre neue Erkenntnisse gebracht. “Im Gegensatz zur ersten Einvernahme der ehemaligen Mitarbeiterin nach Bekanntwerden des Falles im Jänner 2019 hat sie die betrügerischen Manipulationen nicht nur in den Jahren 2017 und 2018 vorgenommen, sondern seit 1999”, heißt es in einer Erklärung vom Mittwoch. “Die Frau, die sofort fristlos entlassen wurde, hat mit hoher krimineller Energie ein trickreiches System einer Scheinbuchhaltung geschaffen, in dem die Salden von Bilanzen und Abrechnungen immer gestimmt haben. Entsprechend aufwendig sind daher die Ermittlungen in diesem Fall, die immer noch andauern.”