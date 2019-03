Vorarlberg: Freispruch von Tierquälerei

„Ich würde so etwas nie tun“, beteuert der Angeklagte bis zum Schluss.

Der 20-Jährige hat drei Vorstrafen, doch nichts zeugt von Gewaltbereitschaft. 13 Monate hat er auf Bewährung offen, doch er hat als Saisonier einen Job gefunden und will nun als frischgebackener Vater nichts mehr falsch machen. Damals, im Sommer 2018 in Lustenau habe er verdächtige Geräusche in dem Garten gehört und versucht, die wimmernde Katze zu befreien. Sie war mit einem Strick an ein Trampolin gebunden und verhedderte sich permanent. Doch der Strick sei zu fest gewesen, er habe den Knoten nicht lösen können, als er schon von den Hausbewohnern aufgegriffen und zur Rede gestellt worden sei.