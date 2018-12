Vorarlberg: 20-Jähriger wegen Tierquälerei angeklagt

Feldkirch - Doch noch gibt es etliche Fragezeichen, ob er wirklich der Richtige ist, der ausgeforscht wurde.

Der junge Mann hat drei Vorstrafen, Einbruch, gefährliche Drohung, Nötigung. 13 Monate hat er noch an Bewährungsstrafen offen. Dennoch ist fraglich, ob er für die Tat, die ihm die Staatsanwaltschaft Feldkirch vorwirft, verantwortlich ist. Im Juli diesen Jahres wurde eine an einem Trampolin festgebundene Katze in einem Lustenauer Garten gerade noch rechtzeitig von ihren Besitzern gefunden. Sie hatte eine Schnur um den Hals gewickelt und fest zugeknotet, mit dieser Schnur war sie am Trampolin verwickelt. Sie war nicht mehr bei Bewusstsein, als sie von den Besitzern befreit wurde, konnte aber gerettet werden.