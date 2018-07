Vorarlberg: Frau erstochen – Prozess wird neu aufgerollt

Feldkirch - Mord oder Totschlag – „Neue“ Geschworene heute mit Causa „Ehefrau erstochen“ konfrontiert.

Im zweiten Rechtsgang startet heute der Prozess gegen jenen 48-Jährigen Mann, der bereits im Oktober vergangenen Jahres in erster Instanz wegen Mordes zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde. Das Urteil wurde vom OGH aufgehoben und nochmals an die erste Instanz zurück verwiesen. Somit wird der Fall nun nochmals, verteilt über drei Tage, aufgerollt und abschließend von den Laienrichtern beurteilt. Der Angeklagte hatte im Jänner 2017 in einer kleinen Oberländer Gemeinde seine Frau, mit der er 25 Jahre verheiratet war, mit wuchtigen Messerstichen getötet. Die vier Kinder waren dabei in der Wohnung anwesend, versuchten noch zu helfen, doch die Hilfe kam zu spät. Die 40-Jährige starb an ihren schweren inneren Verletzungen.