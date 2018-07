Mordprozess in Vorarlberg wird neu aufgerollt

Feldkirch/Mäder - Wegen eines Formfehlers muss am Dienstag am Landesgericht Feldkirch ein Mordprozess wiederholt werden.

Zu der Bluttat kam es im Jänner 2017. Zwischen den Ehepartnern, die vier gemeinsame Kinder im Alter zwischen zehn und 23 Jahren haben, gab es immer wieder Streit. Die 40-Jährige soll ihren Mann etwa wegen seines Stotterns verlacht haben. In der Tatnacht zog sich der aus der Türkei stammende Österreicher seinen Angaben zufolge aus dem gemeinsamen Schlafzimmer zurück, um auf der Couch zu schlafen. Seine Frau sei aber nachgekommen und habe ihn weiter verspottet. Daraufhin brannten bei dem Mann alle Sicherungen durch.

Er holte aus der Küche ein 27 Zentimeter langes Messer, ging seiner ins Schlafzimmer zurückgekehrten Frau nach und stach damit auf die auf dem Bett liegende 40-Jährige ein. Die Frau schrie, woraufhin die Kinder ihr zur Hilfe kamen und die Rettung alarmierten. Die 40-Jährige starb jedoch noch an Ort und Stelle. Bei Eintreffen der Polizei ließ sich der 47-Jährige widerstandslos festnehmen und zeigte sich geständig. Die Kinder wohnen seither bei Verwandten.

Während die Staatsanwaltschaft von einem Mord ausging, den der Mann beging, um einer Trennung zuvorzukommen, sprach die Verteidigung von einer Tat im Affekt, also von Totschlag. Das Gericht verurteilte den Angeklagten im Oktober 2017 wegen Mordes zu 18 Jahren Haft. Allerdings stellte die Richterin den Geschworenen für ihre Urteilsfindung Protokolle zur Verfügung, die nicht Gegenstand des Verfahrens waren. Darin enthalten waren etwa Aussagen eines Zeugen, der die Tat, aus Eifersucht und Geldgier motiviert, für von langer Hand geplant hielt. Der OGH gab der Nichtigkeitsbeschwerde des Verteidigers statt und befand, dass diese Aussage für den Angeklagten von Nachteil hätte sein können.

Schwurgerichtshof neu zusammengesetzt

Für die Neuauflage des Prozesses am Dienstag wegen des Verfahrensfehlers wird nun der Schwurgerichtshof neu zusammengesetzt, damit entscheiden andere Berufsrichter und andere Geschworene. Auch das Beweisverfahren muss neu geführt werden. Der Prozess unter Vorsitz von Richter Martin Mitteregger ist von 9.00 bis 18.00 Uhr anberaumt. Sollte am Dienstag noch kein Urteil ergehen, wird am Donnerstag weiterverhandelt.