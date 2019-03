Vorarlberg: Feldkircher Bürgermeister Wilfried Berchtold tritt zurück

Auf der Weihnachtsfeier der Stadt Feldkirch Mitte Dezember hatte Bürgermeister Wilfried Berchtold seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Dienstagabend fand in Feldkirch ein großes Abschiedsfest statt.

Auf der Weihnachtsfeier der Stadt Feldkirch hat Bürgermeister Wilfried Berchtold die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert, dass er sein Amt im ersten Quartal 2019 nach 28 Jahren niederlegen werde. Im Montforthaus in Feldkirch findet am Dienstagabend eine Sondersitzung der Stadtratsvertretung statt. In dieser Sitzung wird der neue Bürgermeister gewählt, anschließend gibt es ein großes Fest.

Wilfried Berchtold wurde am 21. Juni 1954 in Feldkirch geboren. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Nach Matura am Bundesgymnasium Feldkirch studierte Berchtold Handelswissenschaften an der Hochschule für Welthandel in Wien.