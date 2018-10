Vorarlberg: Entschuldigung reicht als Strafe

Ein 16-Jähriger brach einem 58-jährigen Hohenemser zwei Rippen und kam nun vor Gericht mit einer Diversion davon.

Der Gesetzgeber will, dass Gewalttaten strenger bestraft werden. Deshalb haben Nationalräte vor zwei Jahren die Strafdrohung für schwere Körperverletzung auf sechs Monate bis fünf Jahre Gefängnis angehoben. Dennoch bestand die Strafe für den wegen des Verbrechens der schweren Körperverletzung Angeklagten in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch in dieser Woche lediglich aus einer Entschuldigung beim Opfer.