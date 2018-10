Vorarlberg: Die Neustadt bekommt eine Schlüsselrolle

Feldkirch: Arbeitsgruppe zeigte erstmals Pläne zur Fußgängerzone. Großteil befürwortet das Projekt, es gibt aber scharfe Kritiker.

Kurzer Szenenwechsel: Bahnhof Feldkirch. Täglich gehen hier mehr als 12.000 Menschen ein und aus. Sie kommen an, steigen um oder fahren ab. Etwa ein Drittel, also 4000, bewegt sich vom Bahnhof in die Innenstadt oder umgekehrt. Schon in fünf Jahren – nach der Fertigstellung der Bahnhofcity mit 160 neuen Wohnungen, einem Hotel und Bürogebäuden – werden es nach Schätzungen der Stadtplaner 8000 Personen sein.