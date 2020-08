Vorarlberg: Der komplette Amateurfußball nimmt den Spielbetrieb auf

Sämtliche Spielklassen des Landes kämpfen erstmals seit vielen Monaten Pause wieder um Punkte. Alle Spiele der Ligen im Überblick.

Nach drei Spieltagen in der VN.at Eliteliga Vorarlberg und zwei Runden in der Vorarlbergliga nimmt an diesem Wochenende auch die Landesliga und die fünf Landesklassen ihren Spielbetrieb für die Saison 2020/2021 wieder auf.

In der Vorarlbergliga sind mit Tabellenführer SC Admira Dornbirn, Bizau und den Oberländer Nachbarschaftsvereinen Feldkirch und Göfis vier Mannschaften mit dem Maximum an Punkten an der Tabellenspitze. Im Topspiel trifft der Zweite Bizau auf den Ersten Admira Dornbirn. Dabei hofft Admira-Langzeitcoach Herwig Klocker zwei Tage nach seinem 50. Geburtstag auf einen Auswärtssieg im hinteren Bregenzerwald. BW Feldkirch gastiert im Oberlandderby im Montafon in Schruns.

Eine schwere Aufgabe für den Vierten Göfis. Die Elf um Trainer Rainer Spiegel empfängt das starke Wälderteam Egg.

Überraschender Trainerwechsel beim Landesligaklub SC Hatlerdorf: Peter Steffani (65) löst Gerald Krajic (38) ab. In Bludenz sitzt Omer Ferati erstmals auf der Trainerbank und wird Nachfolger des zurückgetretenen Johannes Netzer. (VOL.AT)

Vorarlbergliga 2020/2021

3. Spieltag

IPA SC Göfis – FC Brauerei Egg Samstag

Sportplatz Göfis, 16 Uhr, SR Crnkic

Holzbau Sohm FC Alberschwende – FC Lustenau 1907 Samstag

Sportplatz Alberschwende, 16 Uhr, SR Akbulut

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – SC Admira Dornbirn Samstag

Bergstadion, 17 Uhr, SR Karagic

Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch – Wälderhaus VfB Bezau Samstag

Sportplatz an der Bezegg, 17 Uhr, SR Krizic

Intersport FC Schruns – Sparkasse FC BW Feldkirch Samstag

Stadion Wagenweg, 18 Uhr, SR Kojadinovic

SV typico Lochau – blum FC Höchst Samstag

Sportplatz Im Hoferfeld, 18 Uhr, SR Schadl

Maldoner Elektrotechnik FC Hard – SV frigo Ludesch Samstag

Waldstadion, 18 Uhr, SR Bilgeri

FC Nenzing – SC Fußach Sonntag

Sportplatz Nenzing, 17 Uhr, SR Rigger

Landesliga

1.Spieltag

Eco Park FC Hörbranz – Elektro Graf SC Hatlerdorf Samstag

Sandriesel, 16 Uhr, SR Gruber

FC Renault Malin Sulz – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau Samstag

Sportplatz Sulz, 17 Uhr, SR Mutlu

Ender Klimatechnik TSV Altenstadt – SK CHT Austria Meiningen Samstag

Sportplatz Amberg, 17 Uhr, SR Jurcevic

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach – Erne FC Schlins Samstag

Sportplatz Kennelbach, 17 Uhr, SR Jauk

Metzler Werkzeuge SK Brederis – FC Mohren Dornbirn Juniors Samstag

Römerstadion, 17.30 Uhr, SR Macanovic

Peter Dach FC Koblach – SV Brauerei Frastanz Sonntag

Im Lohma, 16.30 Uhr, SR Felix Ouschan

1.Landesklasse, 1. Spieltag

Freitag: Fliesen Jams FC Riefensberg – World-of-Jobs VfB Hohenems 1b, 19, Jauk; Samstag: SV Gaißau – Ruech Recycling RW Langen, 16, Gojic; SPG Burtscher Großwalsertal – Vollbad FC Götzis, 17, Jovanovic; SK Bürs – BayWaLamag FC Thüringen, 17, Holzknecht; Unterberger Automation FC Nüziders – Zima FC Rotenberg 1b, 17, Kaya; FC Baldauf Doren – FC Raiffeisen Viktoria Bregenz, 17, Cindric; Sonntag: Tischlerei Drißner FC Klostertal – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler, 16, Kojadinovic;

2. Landesklasse, 1. Spieltag

Samstag: SPG Egg/Andelsbuch 1b (in Andelsbuch) – Intemann FC Lauterach 1b, 14.45, Macanovic; SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – FC Lustenau 1907 1b, 16, Schneider; Schnitzelhaus SC Tisis – SC Röfix Röthis 1b, 17, Haslwanter; SV Satteins – Fohrenburger Rätia Bludenz, 17, Lepir; Holzbau Sohm FC Alberschwende 1b – Cashpoint SCR Altach 1b, 18.15, Coralic; Sonntag: Mevo FC Schwarzenberg – SC Admira Dornbirn 1b, 16, Streibert; Meusburger FC Wolfurt 1b – FC Raiffeisen Au, 16, Jankovic;

3. Landesklasse, 1. Spieltag

Freitag: SPG FC Mellau 1b – Hella DSV Juniors, 18.30, Petrovic; Samstag: Ender Klimatechnik TSV Altenstadt Juniors – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 14.45, Borodenko; SV typico Lochau 1b – FC Renault Malin Sulz 1b, 15.45, Gangl; Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b – SC Fußach 1b, 17, Petrovic; Sonntag: SPG Rankweil/Brederis 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 14, Borodenko; FC Mäder – blum FC Höchst 1b, 16, Mutlu;

4. Landesklasse, 1. Spieltag

Samstag: SPG Burtscher Großwalsertal 1b (in Raggal) – Intemann FC Lauterach 1c, 14.30, Tschann; Intersport FC Schruns 1b – Erne FC Schlins 1b, 15.45, Mavili; FC Eintracht Bremenmahd – FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 1b, 16, Schmid; Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b – SW Bregenz 1b, 16, Bartolini; SPG Göfis/Satteins 1b – SC Elektro Graf Hatlerdorf 1b, 18.15, Steiner; Sonntag: FC Nenzing 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 15, Schneider;

5. Landesklasse Oberland & Unterland, 1. Spieltag