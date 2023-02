Vorarlberg: Das war das Funkenwochenende 2023

Das Wetter hat am Wochenende nicht unbedingt mitgespielt und so gab es die eine oder andere Absage und zudem wollte nicht jeder Funken wie gewünscht abbrennen. Die Funken-Tradition wird in Vorarlberg hochgehalten und gelebt.

Die Funken-Tradition wird in Vorarlberg hochgehalten und gelebt. Wenn der Funken oder die Puppe darauf aber nicht richtig abbrennt, muss sie am darauffolgenden Wochenende beerdigt werden. Das ist zum Beispiel im Silbertal Fall, wo das am kommenden Samstag über die Bühne laufen soll. wo In Vorarlberg wird es also am kommenden Wochenende die eine oder andere Beerdigung geben.

Wie war bei Ihnen der Funken? Schreiben Sie uns hier in den Kommentaren!

"Funka-Tanz" in Gantschier.

LR Christian Gantner beim Funken in Wald am Arlberg.

Funken im Oberdorf in Dornbirn.

Kinder-Funken der Feuerwehr Bregenz Rieden.

Funken in Haselstauden.

Silbertal.

Funken ini Gortipohl.

