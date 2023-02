Jubiläum für den Oberdorfer Funken

Der Funken in der Sandkurve stand im Zeichen des 75-Jahre-Jubiläums.

Dornbirn. Der Oberdorfer Funken gehört zu den traditionsreichsten in Dornbirn. Tradition und Brauchtum weiter hochhalten möchte auch der neue Funkenmeister Fabian Fessler. „Zum 75. Jubiläum haben wir den Kinderfunken spiralförmig aufgebaut und die große Hexe besonders aufwendig gestaltet. Ansonsten ist alles beim Alten. Wir legen Wert auf einen traditionelles Funkenspektakel – ein Feuerwerk wird es auch zukünftig nicht geben“, so Fabian Fessler. Zu seiner Premiere als Funkenchef lief alles planmäßig. Der Wind, der den beiden Funkenhexen den ganzen Tag über in Böen um die Ohren gepeitscht war, legte sich rechtzeitig und der Funken konnte gefahrlos für die zahlreichen Zuschauer abgebrannt werden.