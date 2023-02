Winter wird um eine Woche verlängert

Der Mühlebacher Funken konnte aufgrund von starkem Wind nicht angezündet werden und wird um eine Woche vertagt.

Rund 150 Kinder hatten sich am Sonntagabend am Mühlebacher Dorfplatz versammelt, um von dort aus mit der Fackel Richtung Funkenplatz am Sportplatz Staufenblick zu gehen. Tief bis unter die Nase waren die Jacken aufgrund des kalten Windes gezogen. Ein Kind nach dem anderen zündete die Fackel an. Ehrfürchtig zogen sie in Richtung der Funkenhexe, die am Sportplatz auf dem Kinderfunken angebracht war. Manuel Hotz, Mitglied der Funkenzunft, führte den Fackelzug an und achtete darauf, dass die Kinder sicher mit der Fackel unterwegs waren. „Ich freu mich schon auf das Funkenfest. Dieses Jahr ist der große Funken wieder rund 15 Meter hoch geworden. Sorge bereitet mir allerdings der Wind“, sagte Hotz. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn anzünden können“, fügte er hinzu und beobachtete die Fackeln, deren Feuer im Wind hin und her tanzte.