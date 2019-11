Vorarlberg: Conny Simma, die erste Frau in der nautischen Hohentwiel-Crew

Die Bewerbung einer Frau verunsicherte den Schiffs-Kapitän zunächst. Doch weil sich die Bregenzerwälderin schon seit Kindestagen für Dampfmaschinen und Mechanik interessiert, bekam sie den Zuschlag für die Stelle.

Die alte Hohentwiel ist der letzte Jugendstil-Schaufelraddampfer. Gebaut wurde das traditionsreiche Bodensee-Schiff schon vor mehr als 100 Jahren. Kaum zu glauben, aber wahr: Die Hohentwiel hat, erstmals in ihrer langen Geschichte, nach 106 Jahren des Bestehens eine Frau in der nautischen Crew aufgenommen Es ist dies die 23-jährige Vorarlbergerin Conny Simma aus Alberschwende. Sie ist Maschinistin auf dem altehrwürdigen Schiff, mit dem schon so viele Vorarlberger über den Bodensee schipperten.

Die Arbeit "fasziniert mich"

Seit 1. Juni dieses Jahr ist Conny Simma Teil der „Hohentwiel“, die Alberschwenderin befindet sich in ihrer ersten Saison an Bord - beziehungsweise genauer gesagt: unter Deck.

So schlämmt die 23-jährige Bregenzerwälderin etwa ausgefallenen Kalk aus den Kesseln, kontrolliert alle Muttern und Schrauben, erträgt gemeinsam mit ihren Kollegen auf engem Raum stundenlang bis zu 40 Grad Celsius. „Ich finde es faszinierend, was alles ohne Strom und ganz mechanisch möglich ist", sagt sie im Interview mit der "Schwäbischen Zeitung".

"Unglaubliches Talent"

Conny wächst mit einem Zwillingsbruder und den beiden jüngeren Geschwistern in Alberschwende auf einem Bauernhof auf. Schon als junges Mädchen packte sie überall an. Es störte sie nicht, ihre Hände schmutzig zu machen. Gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder kaufte Conny sich Crossmaschinen, die sie als Team zerlegten und reparierten. Ihr weiterer Weg führte die junge in eine vierjährige Ausbildung zur Maschinenbau- und Automatisierungstechnikerin. Im Anschluss daran war sie in einem großen Unternehmen in der Instandhaltung Excenter und Hydraulik-Press- und Stanzmaschinen tätig.