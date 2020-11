Vorarlberg: Brücke in Bürs abgerissen

Im Rahmen der Bauarbeiten an der A14-Anschlussstelle Bludenz-Bürs wurde am Samstag die Überführungsbrücke abgerissen.

Die A14 wurde im Bereich der Baustelle am Samstag bereits um 16 Uhr gesperrt - dann rollten die Bagger an. Um 18 Uhr begannen die Abbrucharbeiten, die bis spät in die Nacht andauerten.