Anschlusstelle Bludenz-Bürs: Überführungsbrücke wird am Wochenende abgerissen

Die Überführungsbrücke in Bürs wird am Wochenende abgerissen. Wie die Brücke demontiert wird, verraten Projektleiter und Baumanager.

Die Überführungsbrücke der L82 Brandnerstraße über die A14 in Bürs soll im Rahmen der Arbeiten an der Autobahn-Anschlusstelle durch eine neue ersetzt werden. Daher wird die alte Brücke am Wochenende abgerissen. Auf eine Sprengung wird verzichtet, die Brücke wird Stück für Stück abgetragen. Dafür fährt die Asfinag schweres Gerät auf.