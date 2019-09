Vorarlberg: Bregenzer Pizzeria schlittert in Konkurs

Konkurs am Landesgericht Feldkirch eröffnet.

Am Freitag wurde über das Vermögen der Bregenzer Pizzeria "Si" am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Die erst vor einigen Monaten eröffnete Pizzeria gehört Georgeta Gongeanu und liegt in der Landstraße im Bregenzer Stadtteil Weidach. Die Passiva belaufen sich laut den Angaben des Kreditschutzverbandes auf 53.000 Euro (Stand vom 08.08.2019).