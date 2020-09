Vorarlberg bei Sieben-Tage-Inzidenz unter 50er-Grenze

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Dienstag von einer Stabilisierung der Coronavirus-Neuinfektionen im Bundesland gesprochen.

"Cluster gut abarbeiten"

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Personen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben. Bei den Neuinfektionen in Vorarlberg sei ein leichter Rückgang feststellbar, sagte Wallner. Mittlerweile übertreffe die Zahl der Genesenen wieder jene der neu Erkrankten. "Das zeigt, dass wir die vorhandenen Cluster gut abarbeiten", so der Landeshauptmann.