Coronavirus: 438 aktiv positive Fälle in Vorarlberg

Am Montag wurden in Vorarlberg 19 neue Corona-Fälle verzeichnet. 438 aktiv positive Fälle gibt es derzeit im Land. Ein weiteres Todesopfer ist zu beklagen.

In Vorarlberg wurden mit Stand Montagabend bisher 1.850 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind 1.390 Personen wieder genesen, 22 Personen sind verstorben.

Am Montag sind in Vorarlberg 19 Neuinfektionen dazu gekommen. Zudem wird in Vorarlberg ein weiteres Todesopfer beklagt. Es handelt sich dabei um eine Person aus dem Bezirk Dornbirn.