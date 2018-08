Vorarlberg: Ausweichmanöver war eine Schutzbehauptung

Alle Einvernahmen nach dem tödlichen Traktorunfall in Dornbirn sind abgeschlossen. Der Unfalllenker gestand bei der Einvernahme schließlich, dass damals anders als ursprünglich angegeben, kein Pkw entgegengekommen ist.

Nach der Unfalltragödie mit zwei Todesopfern am Abend des 28. Juli 2018 in der Dornbirner Kobelach-Schlucht haben die polizeilichen Ermittlungen mittlerweile mehr Licht in die tatsächlichen Geschehnisse gebracht, wie die “VN” berichten.