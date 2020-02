Vorarlberg: Auch Frastanzer Eltern verweigern Noten

Auch in der Volksschule Frastanz Hofen gab ein Teil der Eltern an, Zeugnisse mit Ziffernnoten nicht annehmen zu wollen.

Etwa die Hälfte der Eltern von Drittklässlern in der Volksschule Hofen in Frastanz wollen laut ORF Vorarlberg die Annahme von Zeugnissen mit Ziffernnoten verweigern. Man habe sich außerdem in einem Manifest an das Bildungsministerium gewandt und sich für eine alternative Leistungsbeurteilung eingesetzt.