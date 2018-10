Vorarlberg: Asphalt statt Pflastersteine – Bodenbelag sorgt für Diskussionen

Bregenz - Die Bauarbeiten für die Quartierentwicklung am Leutbühel in Bregenz laufen auf Hochtouren. Für Diskussionen sorgt der neue Bodenbelag.

Der ÖZIV-Landesverband Vorarlberg und Werner Braun von der Stadtapotheke Bregenz nahmen die Kritik zum Anlass und luden am Dienstagvormittag Passanten am Leutbühel zu einer „Selbsterfahrung“ mit Rollstühlen und Rollatoren ein. „Wenn du kleine Räder hast, dann kannst du hängen bleiben und in dem Moment fängst du schon an rauszukippen“, erläutert ÖZIV-Vorarlberg-Präsidentin Karin Stöckler.