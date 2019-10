Vorarlberg: Asfinag versteigert 70 Exponate wie Lkw und Pkw in Hohenems

Die Versteigerung findet am 24. Oktober statt, die Auktion startet um 13 Uhr. Die Exponate können aber bereits am Vortag in der Autobahnmeisterei Hohenems von 8 bis 16 Uhr bzw. am Tag der Versteigung ab 8 Uhr besichtigt werden. In der Regel werden alle Exponate versteigert – frühzeitiges Kommen ist also angesagt. Bieterinnen und Bieter aus dem In- und Ausland werden zur Versteigerung erwartet.