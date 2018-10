Vorarlberg: Anzahl der brutalen Messserattacken nimmt zu

Die Messerattacke am vergangenen Wochenende durch einen 18-jährigen Afghanen in einem Zug in Feldkirch schockte das Ländle. W&W nahm das Thema „Messer­angriffe“ unter die Lupe.

Die Attacke in der Nacht auf Samstag ist nur der jüngste Vermerk auf einer langen Liste: 59 blutige Angriffe mit Hieb- und Stichwaffen wurden im vergangenen Jahr angezeigt, Attacken mit derartigen Waffen häufen sich. Zum Vergleich: 2012 wurden noch 22 Fälle zur Anzeige gebracht. Zugestochen wird sowohl von In- als auch von Ausländern. Bei dem Tatverdächtigen vom vergangenen Wochenende handelt es sich um einen jungen Asylwerber aus Afghanistan. „Ausländische Messerstecher und Gewalttäter, die Schutz und Asyl bei uns suchen, müssen rasch aus der Asylwarteschleife herausgenommen und das Asylverfahren schnellstmöglich entschieden werden“, stellt Sicherheitslandesrat Christian Gantner klar. Wer hier leben möchte, habe sich auch an die hiesige Rechtsordnung zu halten. „Gewalt wird in keiner Form geduldet. Wer das nicht einsehen will, hat hier keinen Platz“, so Gantner, der sich zuversichtlich zeigt, dass das zuständige Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in der Causa eine sehr schnelle Entscheidung treffen werde.