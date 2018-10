Messerattacke in Feldkirch: Täter war alkoholisiert

Der Asylwerber, der bei einer Rauferei im Zug ein Messer gezogen und zwei Personen verletzt haben soll, dürfte angetrunken gewesen sein. Zum Motiv laufen noch die Ermittlungen.

Ein 18-Jähriger habe in der Nacht auf Samstag einen Fahrgast in einem Zug in Feldkirch attackiert und zwei Passagiere, die dazwischen gingen, mit einem Klappmesser verletzt. Ein 44-Jähriger wurde noch im Zug am Rücken durch das Messer verletzt, ein zweiter Mann an der Hand, als vier Passagiere den Angreifer am Bahnsteig bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Täter war alkoholisiert Nach dem aktuellen Wissenstand dürften sich der 18-jährige Afghane und das 27-jährige Opfer nicht gekannt haben. Laut der Polizei war der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Der 18-Jährige lebe seit 2016 in Vorarlberg und sei in einem Großquartier untergebracht gewesen.

Motiv noch unklar Der 18-Jährige Täter wurde noch am Wochenende in die Justizanstalt Feldkirch eingewiesen. Zum Verletzungsgrad der Passagiere könne man derzeit noch keine Auskunft geben. Derzeit laufen ebenfalls noch die Ermittlungen zum Motiv und Tathergang, betont Heinz Rusch von der Staatsanwaltschaft Feldkirch. Laut ersten Berichten war der Afghane gegen drei Uhr dabei beobachtet worden, zweimal über die Gleise gelaufen zu sein, als sich ein Zug näherte. Dann sei er in den Zug nach Bludenz gestiegen.