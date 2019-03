Vorarlberg: Anfrage zu Wohnungsvergabe soll nun Klarheit bringen

Der NEOS-Landtagsabgeordnete Daniel Matt will eine transparente und gerechte Vergabe von Sozialwohnungen in Vorarlberg erreichen.

Die Evaluierung der geltenden Wohnungsvergaberichtlinie für gemeinnützige Wohnungen brachte einige interessante Erkenntnisse. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es nun verwunderlich, dass 2017 und 2018 insgesamt sieben Wohnungsvergaben an Haushalte mit einem Nettomonatseinkommen von über 5.000 Euro gingen, was laut Richtlinie nicht möglich wäre.

„Der Versuch, diese Vergaben als ‚Ausnahmefälle’ abzutun, ändert nichts an der eigentlich fehlenden Vergabeberechtigung. Hier ist absolute Transparenz gefordert“, erklärt NEOS Landtagsabgeordneter Daniel Matt. Gleichzeitig kam es auch zu 97 Wohnungsvergaben an Haushalte mit einem Nettomonatseinkommen von über 4.000 Euro. Dies ist zwar rechtlich möglich, allerdings nur in begründeten Ausnahmefällen. Eine von NEOS eingebrachte Anfrage zu den Wohnungsvergaben soll nun Klarheit in die Sache bringen.