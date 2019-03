Vorarlberg: Rüdisser verteidigt Wohnungsvergabe

Nach Kritik verteidigt Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (OVP) die Vergabepraxis für Sozialwohnungen.

In den vergangenen beiden Jahren wurden von 2816 gemeinnützigen Wohnungen in Vorarlberg sieben an Personen oder Familien mit einem Monatseinkommen von über 5000 Euro vergeben. Kritik an den aus einem internen Evaluierungsbericht des Landes weist Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) nun laut den “Vorarlberger Nachrichten” zurück.