Vorarlberg: Alter Koblacher Bürgermeister übergab an neuen Bürgermeister

Fritz Maierhofer legte am Donnerstagabend sein Amt zurück. Gerd Hölzl ist Koblachs neuer Bürgermeister.

Maierhofer wirkte seit 1980 in der Gemeindevertretung mit. 34 Jahre war er im Gemeindevorstand und 20 Jahre als Bürgermeister tätig. Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten erlebte die Gemeinde eine sehr dynamische Entwicklung mit einer überdurchschnittlichen Bautätigkeit und starkem Bevölkerungswachstum. In seiner Amtszeit wurde unter anderem das neue Feurwehrhaus gebaut. Als jüngeres Erfolgsprojekt von Maierhofer sei der

Bau des Sozialzentrums "Haus Koblach" angeführt.