Vorarlberg: Alko-Unfall mit gestohlenem Pick-Up - 19-Jähriger geständig

Ein 19-Jähriger ohne Führerschein entwendete einen Pick-Up und verursachte alkoholisiert einen Unfall - der junge Mann zeigt sich geständig.

In der Nacht vom 6. auf den 7. November 2018 entwendete ein 19-Jähriger einen Pick-Up der Stadt Hohenems. Am Morgen des 11. Novembers 2018 gegen 7.25 Uhr ereignete sich dann in Reutte in Tirol ein Unfall mit dem Fahrzeug, bei dem alle drei Insassen verletzt wurden. Der 19-jährige Vorarlberg flüchtete vom Unfallort, wurde aber von Zeugen verfolgt. Nach einer kurzen Fahndung wurde er angehalten. Der Alkohol-Test ergab 1,72 Promille. Er besaß nur einen Moped-Führerschein, dieser wurde ihm vorläufig abgenommen.