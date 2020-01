Vorarlberg: Abgewiesene Klage gegen Ex-Richterin

Klagende Rechtsschutzversicherung legt Berufung ein. Sie fordert von verurteilter Richterin 35.000 Euro für anwaltliche Vertretung eines Betrugsopfers im Testamente-Strafprozess.

Nicht anerkannt

In einem anhängigen Zivilprozess wurden am Landesgericht Feldkirch Regressforderungen einer Rechtsschutzversicherung eines Betrugsopfers gegen die im Salzburger Testamente-Strafprozess verurteilte Feldkircher Ex-Richterin nicht anerkannt. Die Klage wurde in erster Instanz abgewiesen. Das teilte auf Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler mit. Über die Berufung der klagenden Partei sei am ­Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) noch nicht entschieden worden.