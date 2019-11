So flog vor 10 Jahren die Testamentsaffäre auf

Reporter Jörg Stadler berichtete vor zehn Jahren über Ermittlungen am Bezirksgericht Dornbirn. Er erzählt im VOL.AT-Interview wie daraus die Testamentsaffäre wurde.

Jörg Stadler, mittlerweile stellvertretender Chefredakteur bei der "NEUE Vorarlberger Tageszeitung", war 2009 Lokalredakteur bei den Vorarlberger Nachrichten. Er hat von der ersten Minute an von jener Geschichte berichtet, die sich über Monate und Jahre zur Dornbirner Testamentsaffäre ausweiten würde.

Im Interview mit VOL.AT berichtet er darüber, wie der Skandal überhaupt aufkam, wie sich die Ereignisse rund um die Testamentsfälschungen in Dornbirn entfalteten, was sich im Hintergrund abspielte und welche Hürden es für den Journalisten zu überwinden galt. Nicht nur, weil die Sache ein weit größeres Ausmaß annahm als ursprünglich vermutet, sondern auch, weil es lange schwierig war überhaupt an Informationen zu kommen.