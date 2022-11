Vor Stichwahl in Höchst: Zoff zwischen Übelhör und Schuster-Burda

Neuer Bürgermeister in Höchst gesucht - Doch vor der Stichwahl in Höchst gibt es zwischen Vizebürgermeisterin Heidi Schuster-Burda und Stefan Übelhör einige Ungereimtheiten.

Am Sonntag in einer Woche entscheiden die Höchster Wähler über die künftige Amtsführung der Gemeinde. Nach dem ersten Wahlgang am 13. November sind die Karten neu gemischt. In die Stichwahl geschafft haben es Vizebürgermeisterin Heidi Schuster-Burda und Stefan Übelhör.