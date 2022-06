Höchster Bürgermeister tritt zurück

Herbert Sparr ist nur noch bis zum 30. September Bürgermeister von Hard.

In einer Aussendung hat Bürgermeister Herbert Sparr am Donnerstag bekannt gegeben, dass er im Herbst seine Funktion als Bürgermeister niederlegt und auf alle politischen Funktionern verzichtet:

Neuwahl im Herbst

"Leider hat sich in den letzten Monaten in den politischen Gremien eine Gesprächs- und Kritikkultur etabliert, die das Gemeinsame mehr und mehr vergessen lässt. Seitens der Minderheitsfraktionen stehen Anschuldigungen statt Dialog auf der Tagesordnung. Dies ausgerechnet in einem Bereich, in dem unsere Gemeinde in Vorarlberg immer wieder als Vorzeigegemeinde wahrgenommen wird; dem Bildungsbereich", begründet Sparr seine Entscheidung.