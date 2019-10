Vom heißen Flirt zur Love-Story?

WANN & WO begrüßte die „Love Island“-Turteltäubchen Dijana und Danilo bei der Ankunft am Flughafen Friedrichshafen.

Bereits in der dritten Folge musste das Model Dijana „Love Island“ verlassen. Nach einem Comeback ging die Suche nach der wahren Liebe in die nächste Runde. Es ging heiß her in der RTL2-Show, denn neben romantischen Flirts und Annäherungsversuchen, hatte Dijana auch schwere Zeiten – zum Beispiel beim „Date Crash“ von Danilos Mutter.