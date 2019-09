"Miss Kondom": Von Dornbirn nach "Love Island"

Model, Influencerin und W&W-Girl Dijana verdreht in der aktuellen Staffel von Love-Island den Männern den Kopf. Die Schweizerin hat sich bereits als "Miss Kondom" einen Namen gemacht.

Ex aus Vorarlberg

Auf "Love Island" sucht Dijana, die auch einige Zeit bei ihrem Freund Filip in Dornbirn wohnte, nach der großen Liebe. Die längste Beziehung der momentanen Single-Frau hielt drei Jahre.

Die Macher der Sendung versprechen sich jedenfalls einiges von der Schweizerin. Als "Granate" wurde sie in der Sendung vorgestellt, was auch ihre Funktion auf "Love Island" beschreibt. Dijana soll ihren Konkurrentinnen die Männer ausspannen - Eine Funktion mit "Sprenpotential".

Wie die Damen und Herren auf "Love Island" auf die 25-Jährige mit dem schlüpfrigen Titel reagieren, wird man in den nächsten Wochen auf RTL2 mitverfolgen können.

"Sex dürft ihr keinen erwarten"

Ihrem "Miss Kondom"-Titel gemäß verhalten will sich Dijana in der Kuppelshow aber ohnehin nicht. Intime Szenen vor der Kamera wird es von Dijana auf „Love Island“ nicht zu sehen geben. "Von mir dürft ihr keinen Sex erwarten. Aber ich lasse mich überraschen, was auf mich zukommt."