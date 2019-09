"Sex dürft ihr keinen erwarten"

Model, Influencerin und WANN & WO-Girl Dijana sucht seit Montag in der RTL2-Dating-Show „Love Island“ nach der großen Liebe.

Sommer, Sonnenschein und sexy Singles, die gemeinsam auf einer Insel die Liebe ihres Lebens suchen und dabei noch 50.000 Euro abstauben können – das ist das Konzept hinter der interaktiven Dating-Show „Love Island.“ Seit Montag läuft die dritte Staffel auf RTL2. Mit dabei ist auch WANN & WO-Girl Dijana. „Ich bin definitiv bereit für die große Liebe“, erklärt die 25-jährige Influencerin im Interview. Wie sie die Single-Jungs auf der Insel um den Verstand bringen möchte, ist sie sich hingegen noch nicht so ganz sicher. „So genau weiß ich das nicht, aber vielleicht macht mich meine Tollpatschigkeit sympathisch.“ Auch Loyalität gegenüber Freunden zählt die Schönheitskönigin zu ihren Stärken. Als schlechteste Eigenschaft hingegen sieht sie ihre Emotionalität. „Ich nehme mir viele Dinge sehr zu Herzen“, gibt Dijana zu.

Kein Sex auf „Love Island“

Ihre längste Beziehung mit Philipp aus Dornbirn vor der Show hielt drei Jahre lang. Sich aber direkt in eine feste Beziehung zu stürzen ist für sie ein No-Go. „Beim ersten Date gebe ich höchstens meine Nummer weiter“, gibt das Model an. Auch intime Szenen vor der Kamera wird es von Dijana auf „Love Island“ nicht zu sehen geben. „Von mir dürft ihr keinen Sex erwarten (lacht). Aber ich lasse mich überraschen, was auf mich zukommt.“