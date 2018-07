Volle Fahrt voraus beim Hafenprojekt

Hard - Der Entwurf für das neue Harder Hafenareal soll im Herbst von einer Expertengruppe präsentiert werden. Erste Fixpunkte gibt es bereits.

Es ist wahrlich ein Hafen für viele Ideen. Mitarbeiter von internationalen Planungsbüros und Jugendliche haben in den vergangenen Monaten die Möglichkeit bekommen, ihre Vorstellungen für das neue Hafenquartier in Hard einzubringen. An diesem Wochenende stand ein sogenannter Open Space beim Bauhof auf dem Programm. Dabei diskutierten rund 250 Harder über die Vorschläge und das Projekt. Nun nehmen die Planungen so richtig Fahrt auf. Eine Expertengruppe wird die Ergebnisse bündeln und im Herbst einen Entwurf präsentieren, wie Bürgermeister Harald Köhlmeier berichtet.