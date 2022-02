Volksmusik Star war zu Gast im Rankweiler Hof

Der Tiroler Marc Pircher startet seine Jubiläumstour im Rankweiler Gasthaus.

RANKWEIL. So lange mussten die Menschen warten, ehe es endlich wieder auch wenn noch nicht in gewohnter Form Livemusik in Lokalen gibt. So geschehen vor Kurzem im Gasthof Rankweiler Hof. Und kein Geringerer als der sympathische Volksmusik Star Marc Pircher aus Tirol heizte mit seinen so bekannten erfolgreichen Liedern wie Sieben Sünden, Die Herzen zum Himmel, Alles aus Liebe, Zillertaler Poltra Boarischer oder das Ultimative Marc Pircher Hit-Medley den Gästen im Rankweiler Traditions-Wirtshaus so richtig ein. Von dem Serviceteam vom Rankweiler Hof mit Chef Roland Vith und Martina Vith an der Spitze wurde den Besuchern ein dreigängiges Menü mit Köstlichkeiten aus dem Zillertal serviert. Mit Köstlichkeiten gepaart mit Livemusik kamen die Gäste voll auf ihre Kosten. Marc Pircher hat vor vielen Jahren einmal in Rankweil TV-Aufzeichnungen gemacht und hat dann in weiterer Folge im Rankweiler Hof auch eine neue echte Freundschaft gewonnen. Zu seinem 30-Jahr-Jubiläum als Volksmusikstar hat er seine ganzjährige Tournee natürlich nun im Rankweiler Hof gestartet.VN-TK