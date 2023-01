Volksgesundheit, SPÖ-Nachfolge und 5. Jahreszeit

Am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast: VVF-Präsidentin Barbara Lässer, Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger.

Barbara Lässer (Präsidentin VVF)

Die Präsidentin vom Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -gilden, Barbara Lässer, ist am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". Mit ihr spricht Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur) über die närrische 5. Jahreszeit. Am Wochenende geht's wieder los - der Fasching hält Einzug im Ländle. Start ist am Samstag mit dem Monsterkonzert in Hohenems und dem "Kehlegger Kaffeekränzle". Am Sonntag startet dann der erste Faschingsumzug in Altach.

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher

Im Dezember 2022 ist es zu einem deutlichen Anstieg der Sterbefälle in Österreich gekommen, wie die Statistik Austria am Donnerstag basierend auf vorläufigen Ergebnissen erhob. Mit 2.257 Toten in der Kalenderwoche 51 starben mehr Menschen als in jeder anderen Kalenderwoche des Jahres 2022. Außerdem spricht Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur) mit Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher über die Herausforderungen in der Pflege und die Volksgesundheit.



self all Open preferences.

self all Open preferences.

SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger

Nach wie vor unklar ist die Nachfolge von Parteivorsitzender Gabriele Sprickler-Falschlunger, die die Partei im Oktober 2021 nach monatelangen Turbulenzen wieder übernommen hatte. In der Partei sucht man nach einer Lösung. Über die Nachfolge und die aktuelle Situation in der Partei spricht VN-Chefredakteur Gerold Riedmann am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" mit SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 13. Jänner 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, VVF-Präsidentin Barbara Lässer und Gabriele Sprickler-Falschlunger (SPÖ Vorarlberg)

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.