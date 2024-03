VOL.AT Sport-Talk mit VfB Hohenems Sportchef Tamas Tiefenbach

Nach dem Dornbirner SV Coach Rainer Spiegel unterhielt sich VOL.AT Sportreporter Thomas Knobel mit VfB Hohenems Sportchef Tamas Tiefenbach.

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist Tamas Tiefenbach für den sportlichen Bereich der Kampfmannschaft und dem Nachwuchs beim VfB Hohenems zuständig. Die Grafenstädter sind ausgenommen im Vorjahr seit vielen Saisonen die erfolgreichste Amateurmannschaft Vorarlbergs. „Will was als Sportchef in Hohenems bewegen. Es ist auch nicht leicht immer die beste Ländle Amateurmannschaft Jahr für Jahr zu stellen. Ich will auch junge Talente und Eigenbauspieler an die erste Kampfmannschaft heranführen“, sagt Tamas Tiefenbach. Der 50-jährige Ungar ist auch schon sieben Saisonen im Nachwuchs in Hohenems als Sportchef tätig und kümmert sich um die Jugend.

Aufgrund der Infrastruktur kann der VfB Hohenems (noch) nicht in die Fußball 2. Liga aufsteigen. Der Westligameistertitel in der 101-jährigen Geschichte des Traditionsvereins fehlt noch. Derzeit liegt Hohenems nach 17 Spieltagen an der dritten Stelle. Die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison ist schon am Laufen.

Tamas Tiefenbach lehrte als Aktiver den Torhütern das Fürchten. Bei vielen Topklubs im In- und Ausland traf der Vollblutstürmer oft ins Schwarze. Sternstunden als Spieler gab es für Tiefenbach mehr als genug. Mit Ujpest Doza wurde er in Ungarn Cupsieger. Bei Austria Lustenau spielte er 135 Spiele, schoss 40 Treffer, stieg mit den Grün-Weißen in die Bundesliga auf. Fast hundert Partien absolvierte Tiefenbach in der österreichischen Bundesliga. Viele Tore erzielte Tiefenbach auch bei den Vereinen in Hohenems und in Bizau. Unvergessen bleibt seine aktive Zeit auch beim Schweizer Paradeklub FC St. Gallen.

