VOL.AT-Check: So schmeckt der neue Big Mac

Seit heute, Dienstag, gibt es den neuen Big Mac. VOL.AT hat den generalüberholten Burger für euch getestet.

So wie er einmal war, gibt es den weltbekannten Burger von McDonald's ab sofort nicht mehr. Ab Dienstag gibt es den "Best Burger" Big Mac. Doch wie schmeckt er?

Loek Versluis, McDonald's Franchisenehmer in Vorarlberg, präsentiert den neuen Big Mac.

Loek Versluis, McDonald's Franchisenehmer in Vorarlberg, präsentiert den neuen Big Mac. ©VOL.AT/Mayer

Loek Versluis, McDonald's Franchisenehmer in Vorarlberg, präsentiert den neuen Big Mac. ©VOL.AT/Mayer

Inoffiziell schon länger erhältlich

VOL.AT hat der Filiale der Burgerkette in Dornbirn einen Besuch abgestattet. Wie "Mr. McDonald's" Loek Versluis verrät, gibt es den neuen Big Mac in manchen Vorarlberger Filialen schon seit längerem, nämlich seit November – jetzt endlich auch offiziell. Der Klassiker wurde erstmals in der Rezeptur abgeändert. Frischer, heißer und saftiger soll er nun sein und auch optisch mehr hermachen.