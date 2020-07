Vitalium Bregenz: Diese Regeln gelten für das Saunieren in Coronazeiten

Das Vitalium in Bregenz hat seit Freitag wieder geöffnet. Welche Bestimmungen für Gäste gelten, verrät Betriebsleiter Alexander Fritz.

Abstand und Nutzerbeschränkung

So gilt grundsätzlich die 1-Meter-Abstandsregel in allen Bereichen. Auch bei den Liegen und Bistro-Tische muss der Abstand eingehalten werden. In allen Wärmekabinen ist die Nutzerzahl zudem auf vier Personen beschränkt, in der Innensauna und im Außenbecken auf fünf, bei der Infrarotkabine auf eine. Es gibt nur eine Ausnahme: Bei Personen aus dem gleichen Haushalt erhöht sich die Zahl. Der Whirlpool bleibt weiterhin außer Betrieb. Zudem wird es vorläufig keine Aktionswochen und auch keinen Aufguss durch den Saunawart geben. Ein Eigenaufguss in der Außenkabine ist ohne Zeitplan möglich, Wedeln oder Zufächern ist grundsätzlich aber nicht erlaubt.