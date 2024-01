Mehrere Verletzte nach Unfall mit drei Autos in Lauterach

Am Montagabend ist es in Lauterach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Auf der Kreuzung Vorarlberger Straße (L190) und Wolfurter Straße (L16) wurden am Montagabend drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Laut Zeugenberichten überholte der 25-jährige Mann zwei an der Haltelinie wartende Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit. Zur selben Zeit bog ein 49-jähriger Autofahrer von Hard kommend in die Kreuzung ein. Trotz grüner Ampel und eines Versuchs, durch eine Vollbremsung den Unfall zu verhindern, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Wagen des 25-Jährigen prallte daraufhin seitlich gegen ein drittes Fahrzeug.