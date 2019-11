Vier neue Lebensretter aus Vorarlberg

Geben für Leben: Mit einer Knochenmarkspende haben Patrick, André, Stefan und Julia Menschen Hoffnung auf Leben gegeben.

André (36) kommt aus Kennelbach in Vorarlberg. Er ließ sich 2016 im BG Lustenau für die dreifache Mutter Eva-Maria typisieren und konnte nun durch seine gesunden Stammzellen einer mitteleuropäischen Frau Hoffnung auf Leben schenken.

Stefan (40) kommt aus Hohenems. Er ließ sich im April dieses Jahres in der Kulturbühne AMBACH in Götzis typisieren. Nun spendete er sein gesundes Knochenmark für einen Jungen in den USA.