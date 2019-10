Scheck-Ãœbergabe an Geben fÃ¼r Leben - â‚¬ 5.500 fÃ¼r den guten Zweck

Beim Heimspiel der Lustenauer Austria gegen den Kapfenberger SV überreichten die beiden Fanclubs Nordtribüne Lustenau und Legio Augusta gemeinsam mit dem SC Austria Lustenau einen Scheck in Höhe von € 5.500 an die Non-Profit-Organisation Geben für Leben.

Das Testspiel zwischen der Austria und dem deutschen Bundesligisten FC Augsburg am Freitag, 11. Oktober 2019, stand ganz im Zeichen des guten Zwecks. Auf Initiative der beiden Fanclubs Nordtribüne Lustenau (Austria) und Legio Agusta (FC Augsburg) wurde im Anschluss an das Spiel eine Trikotverlosung durchgeführt, deren Erlös zu 100% sozialen Projekten in Lustenau und Augsburg zu Gute kommt. Neben den Erlösen aus der Versteigerung wurde auch von Seiten des Vereins ein Teil der Erlöse aus dem Austria-Dorf gespendet. Die beiden Vereine SC Austria Lustenau und FC Augsburg stellten etliche Trikots zur Verfügung.