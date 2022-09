Vieles deutet auf ein ÖVP-SPÖ-Bündnis hin

Der Chefredakteur der Tiroler Tageszeitungen Alois Vahrner analysiert in "Vorarlberg LIVE" die Tiroler Wahlen gemeinsam mit Marc Springer, VOL.AT-Chefredakteur.

Nicht mit FPÖ

Parteichef Anton Mattle hat ein Bündnis mit der FPÖ ausgeschlossen. Er teilte am Montag mit, dass es mit allen anderen Parteien Sondierungen über die Regierungsbildung geben werde. Für Aufsehen sorgte indes zuvor Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser, indem er sich gegen eine Dreier-Variante mit den Neos aussprach. Neben einer ÖVP-SPÖ-Koalition bliebe der Volkspartei somit nur eine unwahrscheinliche Zusammenarbeit mit der Liste Fritz und den Grünen. Noch am Wahlabend hatte SPÖ-Landeschef Georg Dornauer erklärt, seine Partei werde sicher nicht um jeden Preis in eine Regierung gehen.

Die SPÖ kam nach dem vorläufigen Wahlergebnis auf 17,5, die FPÖ steigerte sich deutlich auf 18,9 Prozent. Die Liste Fritz lag bei 9,9, die Grünen bei 9,2 und die Neos bei 6,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 65 Prozent. Bei Vorarlberg LIVE am Montag analysierte der Chefredakteur der „Tiroler Tageszeitung“, Alois Vahrner, das Ergebnis. "Es hat sehr viele Umfragen gegeben, die die ÖVP unter 30 Prozent gesehen haben", erklärte er. Umso größer sei die Erleichterung nun in der Partei, dass sie dann doch über 34 Prozent erreichte, was Mattle als Schmerzgrenze definiert habe. "Das Bild ist sehr diffizil", sagte Vahrner, befragt zu den Gewinnern bei der Wahl. Trotz massivem Stimmenverlust fühle sich die ÖVP doch wie ein Wahlsieger. "Wenn man unter 30 Prozent gelandet wäre, hätte es sicher das große Erdbeben gegeben, mit Personalwechsel und so weiter." Zu den Gewinnern zählte der Chefredakteur auch die Liste Fritz und die FPÖ zu den Gewinnern. Letztere ist nun vor der SPÖ zweitstärkste Partei in Tirol.