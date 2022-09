Erste Hochrechnungen der Tiroler LT-Wahl

Am Sonntag wurde in Tirol der Landtag gewählt. Erste Hochrechnungen sind um 17 Uhr veröffentlicht worden.

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Tirol am Sonntag ein Debakel erlitten. Laut einer ersten Hochrechnung von SORA/ORF kommt die Volkspartei auf 34,5 Prozent. 2018 erreichte die Partei noch 44,26 Prozent.

all

all

self

self

Um Platz zwei kämpfen FPÖ und SPÖ - laut SORA legt die FPÖ auf 18,9 Prozent zu (2018: 15,53 Prozent). Die SPÖ schafft mit 18,8 Prozent ein leichtes Plus (2018: 17,25 Prozent). Die Liste Fritz legt auf 10,1 Prozent zu (2018: 5,46) und überholt die Grünen.

all

all

self

self

all

all

self

self

NEOS bei 6,1 Prozent

Die NEOS konnten leicht zulegen und kommen demnach auf 6,1 Prozent. 2018 erreichten die Pinken bei ihrem erstmaligen Einzug in den Landtag 5,21 Prozent. Gescheitert an der Fünf-Prozent-Hürde ist die MFG mit 2,5 Prozent.

all

all

self

self

Die Hochrechnung beinhaltet auch die per Briefwahl und Wahlkarten abgegebenen Stimmen, die in Tirol am Wahltag mitausgezählt werden.