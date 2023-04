Viel Gepäck und schlechte Ausreden: Polizei verhindert Schleusung

Am Dienstag hat die deutsche Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz eine als Verwandtschaftsbesuch getarnte Schleusung auffliegen lassen.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten am Morgen drei afghanische Staatsangehörige, die in einem Fernbus mit dem Routing Rom-Frankfurt am Main nach Deutschland einreisen wollten. Der 32-Jährige konnte gültige italienische Flüchtlingsdokumente vorweisen. Seine beiden mitreisenden Geschwister, eine 17-Jährige und ein 28-Jähriger, verfügten über gültige afghanische Reisepässe und italienische Kurzzeitvisa. Die Aufenthaltstitel der beiden waren jedoch räumlich auf das Land Italien beschränkt.