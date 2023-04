Europaweit Gesuchter am Grenzübergang Hörbranz festgenommen

Ein pakistanischer Staatsangehöriger wurde am Grenzübergang Hörbranz bei der unerlaubten Einreise nach Deutschland ertappt. Gegen den Pakistaner lag seit anderthalb Jahren ein Untersuchungshaftbefehl vor.

In den vergangenen Tagen (7. bis 9. April) hat die deutsche Bundespolizei bei den Grenzkontrollen auf der BAB 96 drei Haftbefehle vollstreckt. Die Beamten brachten zwei der Gesuchten hinter Gitter. In einem Fall blieb es bei der Zahlung einer verhängten Geldstrafe.

Fahrt endete am Grenzübergang Hörbranz

Am Sonntagnachmittag endete die Fahrt für einen Busreisenden aus Zürich schon am Grenzübergang Hörbranz. Lindauer Bundespolizisten hatten den pakistanischen Staatsangehörigen bei der unerlaubten Einreise ertappt. Der italienische Aufenthaltstitel des 34-Jährigen war schon vor etwa acht Monaten abgelaufen.

Europaweit gesucht

Der 34-Jährige war bereits 2010 in Berlin wegen unerlaubten Aufenthaltes unter diesen Personalien angezeigt und seine Fingerabdrücke gespeichert worden. Die Bundespolizisten führten den Mann am Montagmittag beim Amtsgericht München vor und lieferten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim ein.